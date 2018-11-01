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Олег Кожемяко выступит с телеобращением к жителям Приморья

Олег Кожемяко выступит с телеобращением к жителям Приморья

«Прямой разговор с Олегом Кожемяко» в режиме видеоконференции. Ждём важных заявлений губернатора об ужесточении режима самоизоляции и карантина в Приморье.

Смотрите телевыступление губернатора Приморья 30 апреля в 15:00 на телеканале «Россия 24. Приморье».

«Понимаем, как это важно и нужно. Мы системно обращаемся к главам муниципалитетов в том, чтобы проводили большую работу по разъяснению населению об опасности собираться компаниями, нахождении в общественных местах без маски. Ведь гражданин может быть источником заражения окружающих, не подозревая о том, что являешься носителем коронавирусной инфекции. Может быть это пройдет для кого-то незаметно, а кого-то привести к печальным последствиям», отметил Олег Кожемяко.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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