40 человек с коронавирусом в Приморье находятся в тяжёлом состоянии, - сообщает Vl.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья. Четырех приморцев подключили к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших COVID-19 в Приморье по состоянию на 3 мая составляет 494 человека. 66 пациентов выздоровели. 4 умерли.

Судя по текущим итогам онлайн-голосования, почти 65% приморцев уверены, что будет "хуже" или "намного хуже".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]