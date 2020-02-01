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40 человек с коронавирусом в Приморье находятся в тяжёлом состоянии

40 человек с коронавирусом в Приморье находятся в тяжёлом состоянии

40 человек с коронавирусом в Приморье находятся в тяжёлом состоянии, - сообщает Vl.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья. Четырех приморцев подключили к аппаратам ИВЛ. 

Общее число заболевших COVID-19 в Приморье по состоянию на 3 мая составляет 494 человека. 66 пациентов выздоровели. 4 умерли.

Судя по текущим итогам онлайн-голосования, почти 65% приморцев уверены, что будет "хуже" или "намного хуже".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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