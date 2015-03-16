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Вчера, 16:47

Житель приморской глубинки едва не убил соседа металлическим прутом

Житель приморской глубинки едва не убил соседа металлическим прутом

Источник фото: МордовМедиа

По ходатайству следователя следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении подозреваемого в покушении на убийства человека меру пресечения  в виде заключения под стражу. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК рФ по Приморскому краю, 21 апреля 2020 года на участке местности возле дома по улице  Переселенческой в селе Ильинка 51-летний подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым нанес последнему не менее 20 ударов металическим прутом с заостренным концом по телу. Умысел на убийство не был доведен до конца поскольку потерпевшему оказана медицинская помощь. 

В настоящее расследование уголовного дела продолжается, с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, назначены судебные экспертизы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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