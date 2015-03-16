Житель приморской глубинки едва не убил соседа металлическим прутом

По ходатайству следователя следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении подозреваемого в покушении на убийства человека меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК рФ по Приморскому краю, 21 апреля 2020 года на участке местности возле дома по улице Переселенческой в селе Ильинка 51-летний подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым нанес последнему не менее 20 ударов металическим прутом с заостренным концом по телу. Умысел на убийство не был доведен до конца поскольку потерпевшему оказана медицинская помощь.

В настоящее расследование уголовного дела продолжается, с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, назначены судебные экспертизы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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