Полиция Приморья разъясняет требования безопасности в условиях особого противопожарного режима

В дни майских праздников в Приморье усилен контроль над соблюдением ограничительных мер, предпринятых в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. Межведомственные профилактические рейды будут проводиться вплоть до 11 мая, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. Особое внимание уделено островным территориям, морскому побережью, а также лесным массивам (в связи с тем, что на территории региона введен особый противопожарный режим)..

Что такое «особый противопожарный режим»? Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к действующим правовым актам в данной области. Прежде всего, это Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», который определяет, что на соответствующих территориях особый противопожарный режим устанавливается решением органов государственной власти или местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности. На этот период устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия:

- ведение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

- организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами;

- подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

- проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательство предусматривает привлечение к административной ответственности. Однако, если подобные нарушение совершены в период особого противопожарного режима, то ответственность ужесточается. Так, согласно ст. 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» Кодекса РФ об административных правонарушениях от 20 декабря 2001 года № 195-ФЗ нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;

- на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

А санкция статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.32 Кодекса, совершенные в условиях особого противопожарного режима, предусматривает ответственность в виде наложения административного штрафа:

- на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;

- на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;

- на юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена также уголовная ответственность. Санкция статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 3 миллионов рублей, либо лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа.

Действия правонарушителей, создающих угрозу возникновения природных пожаров, будут пресекаться. Виновных привлекут к установленной российским законодательством ответственности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]