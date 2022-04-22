Особый противопожарный режим ввели на территориях 21 муниципального образования Приморья

Особый противопожарный режим ввели на территориях 21 муниципального образования Приморского края с 22 апреля. Соответствующее распоряжение подписано накануне, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как уточнили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, особый противопожарный режим (ОПР) введен на территориях Артемовского, Владивостокского, Дальнереченского, Лесозаводского, Находкинского, Партизанского и Уссурийского городских округов, Лазовского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского, Кавалеровского, Хасанского и Хорольского муниципальных округов, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского и Шкотовского муниципальных районов, городских округов Большой Камень и ЗАТО Фокино.

Как отмечено в постановлении, в числе дополнительных мер пожарной безопасности, рекомендованных главам муниципальных образований при введении особого противопожарного режима, – запрет на пребывание граждан в лесах, на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, на проведение в лесах огнеопасных работ. Предполагаются также своевременная очистка территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создание у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запаса воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованных полос, и другие меры.

«Обращаю внимание населения на то, что в условиях противопожарного режима граждан, которые проигнорируют обоснованные ограничения, могут привлечь к административной ответственности. В первую очередь это касается запрета на нахождение граждан в лесах и разведение открытого огня», – напомнил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Константин Степанов, добавив, что это временные ограничения и, как только позволит обстановка, их снимут.

Нарушение требований влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере 4-5 тысяч рублей, на должностных лиц – 20-40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, в отдельных случаях – до 1 миллиона рублей.

Как сообщалось ранее, в третьей декаде апреля из-за погодных условий в Приморье обострилась пожарная обстановка. Так, только за минувшие сутки, 21 апреля, в крае зарегистрировано 48 лесных и природных пожаров общей площадью 2 800 гектаров. К утру 22 апреля большинство из них потушили, но пять пожаров продолжали действовать на площади около 70 гектаров, четыре – локализовали на площади 265 гектаров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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