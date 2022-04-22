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Особый противопожарный режим ввели на территориях 21 муниципального образования Приморья

Особый противопожарный режим ввели на территориях 21 муниципального образования Приморья

Особый противопожарный режим ввели на территориях 21 муниципального образования Приморского края с 22 апреля. Соответствующее распоряжение подписано накануне, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как уточнили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, особый противопожарный режим (ОПР) введен на территориях Артемовского, Владивостокского, Дальнереченского, Лесозаводского, Находкинского, Партизанского и Уссурийского городских округов, Лазовского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского, Кавалеровского, Хасанского и Хорольского муниципальных округов, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского и Шкотовского муниципальных районов, городских округов Большой Камень и ЗАТО Фокино.

Как отмечено в постановлении, в числе дополнительных мер пожарной безопасности, рекомендованных главам муниципальных образований при введении особого противопожарного режима, – запрет на пребывание граждан в лесах, на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, на проведение в лесах огнеопасных работ. Предполагаются также своевременная очистка территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создание у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запаса воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованных полос, и другие меры.

«Обращаю внимание населения на то, что в условиях противопожарного режима граждан, которые проигнорируют обоснованные ограничения, могут привлечь к административной ответственности. В первую очередь это касается запрета на нахождение граждан в лесах и разведение открытого огня», – напомнил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Константин Степанов, добавив, что это временные ограничения и, как только позволит обстановка, их снимут.

Нарушение требований влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере 4-5 тысяч рублей, на должностных лиц – 20-40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, в отдельных случаях – до 1 миллиона рублей.

Как сообщалось ранее, в третьей декаде апреля из-за погодных условий в Приморье обострилась пожарная обстановка. Так, только за минувшие сутки, 21 апреля, в крае зарегистрировано 48 лесных и природных пожаров общей площадью 2 800 гектаров. К утру 22 апреля большинство из них потушили, но пять пожаров продолжали действовать на площади около 70 гектаров, четыре – локализовали на площади 265 гектаров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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