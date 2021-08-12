Действие особого противопожарного режима расширили в Приморье

С 12 августа действие особого противопожарного режима, введенного 27 июля в 12 муниципалитетах Приморья, распространяется еще на 15 территорий, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Соответствующее распоряжение накануне подписала первый вице-губернатор – председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.

Согласно тексту распоряжения, особый противопожарный режим (ОПР) вводится на территории Арсеньевского, Артемовского, Владивостокского, Дальнереченского, Лесозаводского, Спасского и Уссурийского городских округов, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского муниципальных округов, Михайловского, Надеждинского, Спасского и Черниговского районов.

Напомним, что ранее ОПР был введен на территории Дальнегорского городского округа, Анучинского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского и Яковлевского районов Приморья.

Главам указанных муниципальных образований рекомендовано в период действия особого противопожарного режима предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности.

«Речь идет о запрете пребывания граждан в лесах, разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях этих муниципалитетов, проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ. Также следует проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запас воды для тушения пожаров, восстанавливать противопожарные минерализованные полосы», – пояснили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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