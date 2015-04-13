Особый противопожарный режим введен в Приморье

Особый противопожарный режим введен на территории 20 муниципальных образований Приморья. Соответствующее распоряжение подписала накануне, 8 апреля, председатель краевого Правительства Вера Щербина. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены серьезные штрафы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региоан, в соответствии с документом особый режим распространяется на Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские округа, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский муниципальные округа, Кавалеровский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский, Шкотовский районы, Большой Камень и Фокино.

«Главам этих муниципальных образований рекомендовано в период действия особого противопожарного режима предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности, определенные соответствующими нормативными актами. Речь о запрете пребывания граждан в лесах, разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципалитетов. Запрещено проводить в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасные работы. Территории следует своевременно очистить от горючих материалов и мусора. У жилых строений, сопредельных с лесными массивами, должен быть создан запас воды для тушения пожаров. Восстановлению подлежат противопожарные минерализованные полосы», – пояснил министр лесного хозяйства Приморья Константин Степанов.

Он добавил, что такой режим обычно длится недолго, как правило, до середины мая, когда массовое появление новой растительности значительно снижает вероятность распространения огня.

«Прошу приморцев с пониманием отнестись к ограничениям, связанным с введением особого противопожарного режима. Это непродолжительная и действенная мера по профилактике лесных и природных пожаров», – подчеркнул министр.

При этом нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима (а также режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей из-за лесных пожаров) влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере 4-5 тысяч рублей, на должностных лиц – 20-40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Справочно:

За последние сутки, 8 апреля, в Приморском крае ликвидировали 19 природных пожаров, два – локализовали. Также специалисты лесной противопожарной службы отработали 54 термические аномалии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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