Синоптики прокомментировали видео природного катаклизма в Ливадии (видео)

В instagram «Вести:Приморье» пользователи прислали видео, на котором запечатлена страшная картина, на море в Ливадии произошла внештатная ситуация.

Автор видео утверждает, что оторванными оказались несколько пирсов. Два из них унесло в море. При этом едва не произошел навал кораблей друг на друга.

Очевидцы происшествия предполагают, что виновником всему послужил мощный прилив, который на днях, в ночь на 2 мая, был вызван цунами.

«Исходя из того, что мы увидели на кадрах снятого видео, можно предположить, что причиной произошедшего в поселке Ливадия послужили погодные условия. Все таки в течение последних двух суток на Приморьем проходили кучевые дождевые облака с осадками и шквалистым ветром. Именно шквалистый ветер мог привести к таким последствиям.

Во-первых, сыграла сила ветра, которая могла достигать на побережье 30 метров в секунду. Во-вторых, за счет образования наката и так называемой нагонной волны.

Версия с цунами не является в данном случае правдоподобной. Так как датчики цунами не зарегистрировали, а то землетрясение, которое произошло на юге у берегов Японии, угрозы цунами не достигла», - пояснили специалисты Примпогоды. Стоит отметить, что в случае с цунами приливная волна отмечалась бы на всем южном побережье Приморского края».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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