Очевидец происшествия, случившегося в Ливадии, рассказал подробности (видео)

О происшествии в Ливадии, которое произошло во время циклона, пришедшего в Приморье, рассказал один из очевидцев.

«Был штиль, стал греметь гром, сверкала молния. Составом экипажа вышли на палубу на раздающийся треск. Издалека увидели - это лопались швартовочные концы на судах. Судно одно за другим срывало, и плавучие пирсы, в том числе, наваливало друг на друга. Происходило это до пяти утра. Катер выбросило на берег. Судно типа «МРС» вместе с судном типа «СТР» находились рядом пришвартоваными, их отнесло к косе, раскрутило и произошло столкновение с косой. После чего МРС оторвало, положило на бок. С приливом, резким и мощным течением судно приняло стандартное расположение в воде и было оттранспортировано в безопасное место. Береговые пирсы утонули разрушенными. Также с ними утонули дизельные генераторы, которые питали электроэнергией некоторые суда»,

вот такое письмо прислал в instagram «Вести:Приморье» очевидец погодного явления в Приморье, которое натворило немало бед в Ливадии.

Ранее мы сообщали, что оторванными оказались несколько пирсов. Два из них унесло в море. При этом едва не произошел навал кораблей друг на друга. Были предположения, что виновником всему послужил мощный прилив, который на днях, в ночь на 2 мая, был вызван цунами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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