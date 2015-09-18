Электростолб под напряжением рухнул на трассу в Приморье (фото)

Трагическое происшествие едва не разыгралось на трассе под Новонежино, сообщают пользователи whatsapp «Вести:Приморье».

На место происшествия прибыли специалисты, обесточили данную линию. Перетянули провода и восстановили движение по трассе, уточнила очевидец происшествия. Однако, упавший столб остался лежать вдоль дороги.

Автор видео пояснила, что столб, на котором крепились провода электропередачи, осуществлял питание железнодорожных служб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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