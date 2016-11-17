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Экс-мэр Артема будет курировать вопросы строительства в правительстве Приморья

Экс-мэр Артема будет курировать вопросы строительства в правительстве Приморья

Источник фото: primorsky.ru

Экс-мэр Артема Александр Авдеев, который сложил досрочно полномочия, теперь занимает пост в правительстве Приморского края. Бывший глава приморского города, работу которого ранее раскритиковал губернатор, будет курировать вопросы строительства, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на dv.kp.ru.

Напомним, мэр Артема в феврале этого года покинул свой пост, написав заявление «по собственному желанию» после встречи с губернатором Приморского края. Тогда глава региона отметил, что градоначальнику не удалось справиться с поставленными перед ним задачами. К работе градоначальника было много претензий. Согласно нескольким социологическим исследованиям, проведенным правительством, в середине 2019 года Авдеев оказался худшим мэром региона.

Не исключено, что в качестве советника по вопросам строительства Авдеев сможет реабилитироваться. У него законченное высшее образование по специальности «инженер-строитель» и значительный послужной список в этой сфере. Начиная с обычного плотника 3-го разряда он дошел до должности замдиректора Экологического внедренческого производственного ремонтно-строительного центра по капитальному строительству.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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