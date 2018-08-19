Пробку на трассе спровоцировали «любители поглазеть»

Серьезное ДТП произошло в районе Академгородка на улице Маковского, сообщают «Вести:Приморье».

Водитель Toyota Crown не справился с управлением и столкнулся с маршрутным автобусом, отмечают в instagram dps_vl. Уточняется, что пострадавших нет.

"Там "очень удобный" разворот для автобусов,сразу через все полосы в правую крайнюю,все автобусы так делают. При скорости 80км/ч на этом участке не удивительно что кто-то не успел оттормозиться", "Как модно сейчас неумение наездников называть "не справился с управлением"!", отметили в комментариях





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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