Новости Общество Происшествия
Сегодня, 19:00

Пробку на трассе спровоцировали «любители поглазеть»

Пробку на трассе спровоцировали «любители поглазеть»

Источник фото: фото dps_vl / видео dps_mesto

Серьезное ДТП произошло в районе Академгородка на улице Маковского, сообщают «Вести:Приморье».

Водитель Toyota Crown не справился с управлением и столкнулся с маршрутным автобусом, отмечают в instagram dps_vl. Уточняется, что пострадавших нет.

"Там "очень удобный" разворот для автобусов,сразу через все полосы в правую крайнюю,все автобусы так делают. При скорости 80км/ч на этом участке не удивительно что кто-то не успел оттормозиться", "Как модно сейчас неумение наездников называть "не справился с управлением"!", отметили в комментариях

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме