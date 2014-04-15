В Приморье моряка с COVID-19 удалось госпитализировать с помощью полицейских
Прибывший из Китая член экипажа судна отказался ехать в больницу и устроил скандал после того, как у него был выявлен коронавирус. Агрессивного моряка удалось госпитализировать только при помощи полиции.
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Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, о том, что один из постояльцев гостиницы в центре Владивостока отказывается ехать в больницу вместе с прибывшими за ним врачами, в полицию в конце апреля сообщил администратор заведения.
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Он пояснил, что в начале апреля мужчина с товарищем прибыл в город на судне из Китая и около двух недель проживал в гостинице. Взятые у него пробы позже показали наличие коронавирусной инфекции, поэтому за ним приехали медики. Они предложили ему проехать в инфекционное отделение ККБ № 2, однако 51-летний моряк категорически отказался, устроил скандал и стал угрожать врачам и работникам гостиницы.
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В связи с неадекватным поведением инфицированного постояльца в гостиницу на помощь врачам были вызваны сотрудники полиции. Только при активном содействии стражей порядка медикам удалось поместить больного моряка в машину и под охраной доставить его в больницу, где он был госпитализирован в инфекционное отделение.
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По факту агрессивных действий и попытки избежать госпитализации на гражданина был составлен административный протокол. Также устанавливаются все лица, с которыми он мог контактировать во время проживания в гостинице и посещений магазинов.
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Напомним, после самовольного ухода пациента с диагнозом COVID-19 из отделения пульмонологии Краевой клинической больницы № 1 во Владивостоке обсуждали возможность привлечения полиции и охраны для перевозки больных. Однако до сих пор оперштаб этот вопрос не решил.
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