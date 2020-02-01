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Вчера, 22:50

В Приморье предложили разместить банеры с фото людей, погибших от коронавируса

В Приморье предложили разместить банеры с фото людей, погибших от коронавируса

Такое предложение поступило на WhatsApp  "Вести:Приморье". Люди пишут, что в США, где от коронавируса погибли десятки тысяч людей, в СМИ публикуют фотографии семей, где COVID-19 "выкосил" половину родственников (см. фото - в одной из семей из 11 человек от коронавируса погибли четверо).

"Только, когда вместе рекламы нижнего белья, на нас с билбордов будут смотреть люди, погибшие от коронавируса, это заставит задуматься население о том, что коронавирус - это реальная угроза и  стоит позаботиться о своей безопасности", - пишут наши подписчики.

Напомним, что на сегодняшний день в Приморье от коронавируса погибли уже 8 человек, а в целом по России - 1537 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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