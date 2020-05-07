Как должны ответить владивостокцы на снос памятника Конева в Праге?

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что его страна намерена предпринять меры по усилению безопасности своих дипломатов в России после того, как перед зданиями чешских диппредставительств прошли акции протеста против сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

Акции леворадикальных организаций, о которых говорит Петржичек, состоялись у здания посольства Чехии в Москве 5 апреля и у генконсульства в Санкт-Петербурге 16 апреля. В ходе них участники разворачивали транспаранты с оскорбительными надписями, а также жгли дымовые шашки, одну из которых затем бросили на территорию посольства. В Чехии сочли, что данные действия манифестантов представляли серьезную угрозу для их дипломатов

«Хочу подчеркнуть: памятник не является имуществом ни чешского МИДа, ни правительства, и у меня нет желания спекулировать на эту тему. Очевидно, что текущая ситуация негативным образом отразилась на наших двусторонних отношениях, которые и без того переживают не лучшие времена, — заявил Томаш Петржичек в интервью РБК. — Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры. При этом, как говорят, для танго нужны двое, и без взаимности со стороны России развивать диалог будет трудно».

Какой взаимности хотят чехи от России, не очень понятно. Российские власти на местах проявляют к представителям Чехии прямо-таки невиданную широту души.

С начала 2000-х годов на территории РФ была открыта цела россыпь памятников солдатам Чехословацкого корпуса — тем самым, чей мятеж стал катализатором Гражданской войны в России. Монумент в их честь стоит и во Владивостоке. О его судьбе "Вести:Приморье" рассказывали в сюжете "100 лет назад: Современный взгляд на историю белочешского мятежа во Владивостоке".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]