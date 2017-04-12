Незаменимых нет: «удаленка» выявляет лучших сотрудников

Треть сотрудников российских компаний (36%) в период самоизоляции пришли к выводу, что место работы пора менять. Еще 43% пока находятся на перепутье. Это показал опрос сервиса HH.ru, проведенный для «Известий». Специалисты в области труда уверены, что людей подталкивают к такому решению не только кризис и снижение зарплат. По их мнению, многие работодатели сегодня оказались в сложной ситуации, «требуют от подчиненных невозможного» и сами готовы расстаться с большинством сотрудников, сообщают «Вести:Приморье».

45% опрошенных отметили, что в период карантина им урезали зарплату. Еще треть опасается, что оплата их труда может снизиться в ближайшее время.

Однако это не единственная причина, по которой люди планируют смену работы. Так, 16% сотрудников утверждают, что с переходом на удаленку их отношения с работодателем испортились. Еще 13% отметили, что конфликтов с начальством стало больше. 17% респондентов переживают, что начальство стало реже их хвалить, а 21% опрошенных признались, что их никогда и не хвалили.

В период самоизоляции ценность многих работников в глазах начальства существенно упала, согласны и эксперты.

— Руководители понимают, что в условиях кризиса гораздо проще найти замену работнику, который чем-либо недоволен, поэтому легко воспринимают желание сотрудника уволиться, — пояснил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Среди отметивших, что с переходом на удаленку их отношения с работодателем испортились, 35% составляют юристы. На втором месте — индустрия рекламы (22%). На третьем — сотрудники сферы управления персоналом (20%)

Также юристы и рекламщики больше других жалуются, что конфликтов с начальством стало больше и работодатель не считает нужным их хвалить за успешный труд.

Примерно то же происходит и в сфере PR. Представили этой индустрии пояснили, что на удаленке они утратили возможность командной работы. В офисе все проблемы можно было решить сообща.

Проблемы возникают там, где в «мирное» время не было культуры дистанционной работы, уверены специалисты в области HR. Сейчас многие руководители не могут найти оптимальный баланс между гиперконтролем и бесконтрольностью.

— Компаниям в России еще только предстоит научиться оценивать не рабочий процесс, а результаты труда сотрудника. При этом каждому работнику должны быть понятны показатели эффективности, по которым его оценивают, — отметила HR компании «1С-Битрикс» Элеонора Золошкова.

Уровень зарплаты сотрудников, которые будут приносить конкретный результат, в будущем не только не изменится, но, возможно, повысится, уверен член генсовета «Деловой России», основатель компании «Абвиль» Сергей Гебель. А вот тем, кто получал необоснованно высокую зарплату и выезжал за счет других, придется уйти.

— Из 10 человек, работающих в команде, реально приносит результат один, остальные ему помогают. История с удаленной работой приведет к тому, что работодатель будет платить за конкретный результат этому человеку, — отметил Сергей Гебель.

Некоторые руководители всё же не отрицают, что в последнее время они стали необоснованно требовать лучших результатов, показать которые сотрудникам сейчас очень сложно. Это сказывается на том, что люди отказываются продолжать работать при увеличении нагрузки и снижении доходов, добавил бизнес-тренер Владимир Якуба.

Завышенные требования связаны с неусточивым положением, в котором сейчас оказались многие организации — многие руководители не знают, смогут ли их компании продолжить работу после карантина, заключил вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства Владимир Кузнецов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]