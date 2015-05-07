Белуха напугала дайверов в бухте Перевозная (видео)

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Белуха напугала дайверов в бухте Перевозная (видео)
Подписчики instagram vestiprim прислали уникальные кадры, на которых видно белуху огромных размеров. Как утверждают авторы видео, она сильно напугала дайверов, которые в тот момент находились в бухте Перевозная в Хасанского района Приморья
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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