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Белуха напугала дайверов в бухте Перевозная (видео)

Белуха напугала дайверов в бухте Перевозная (видео)

Подписчики instagram  vestiprim прислали уникальные кадры, на которых видно белуху огромных размеров. Как утверждают авторы видео, она сильно напугала дайверов, которые в тот момент находились в бухте Перевозная в Хасанского района Приморья

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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