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"Онлайн"-град в Приморье: что творится в небесной канцелярии? (видео)
Подписчики whatsapp «Вести:Приморье» из Лесозаводска только что прислали в редакцию видео, которое сильно удивляет. Сегодня, 27 мая, за несколько дней до наступления лета в центральном Приморье град идет стеной. Причем, на кадрах видно, градины достигают приличных размеров.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 26-27 мая в Приморском крае ожидаются опасные природные явления.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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