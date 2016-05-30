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"Онлайн"-град в Приморье: что творится в небесной канцелярии? (видео)

"Онлайн"-град в Приморье: что творится в небесной канцелярии? (видео)

Подписчики whatsapp «Вести:Приморье» из Лесозаводска только что прислали в редакцию видео, которое сильно удивляет. Сегодня, 27 мая, за несколько дней до наступления лета в центральном Приморье град идет стеной. Причем, на кадрах видно, градины достигают приличных размеров.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 26-27 мая в Приморском крае ожидаются опасные природные явления.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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