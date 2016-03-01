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"Обалдеть": Акулы посетили бухту Веселкина в Приморье (видео)
Постоянные подписчики whatsapp «Вести:Приморье» прислали видео, на котором видно, как акула резвится в воде. Очевидцы этого завораживающего шоу предположили, что таким образом она пытается глушить рыбу. Также предполагают, что так животное пытается избавиться от чего-то.
Как говорят авторы ролика, - это акула. Однако, судя по кадрам, кажется, что автор видео немного ошибся. Расцветка животного очень напоминает косатку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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