Новости Общество Интересно
Сегодня, 17:51

"Обалдеть": Акулы посетили бухту Веселкина в Приморье (видео)

"Обалдеть": Акулы посетили бухту Веселкина в Приморье (видео)

Постоянные подписчики whatsapp «Вести:Приморье» прислали видео, на котором видно, как акула резвится в воде. Очевидцы этого завораживающего шоу предположили, что таким образом она пытается глушить рыбу. Также предполагают, что так животное пытается избавиться от чего-то. 

Как говорят авторы ролика, - это акула. Однако, судя по кадрам, кажется, что автор видео немного ошибся. Расцветка животного очень напоминает косатку. 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме