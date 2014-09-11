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Акулы у брегов Приморья: ученые рассказали, кого встретили местные жители (видео)

Акулы у брегов Приморья: ученые рассказали, кого встретили местные жители (видео)

Источник фото: pixabay.com

Жители Приморья во время прогулки на катере видели недалеко от посёлка Зарубино в воде плавающих животных с плавниками, предположили, это акула, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцу удалось снять на видео красивое и плавное движение акул в воде. Судя по спинному и хвостовому плавникам, авторы видео предположили, что размер животного составляет три-четыре метра.

Предположительно, это была северотихоокеанская сельдевая или лососевая акула Lamna ditropis.

«Конечно, увиденным плавникам определить вид акулы непросто, но можно, если ещё учитывать её приблизительные размеры, особенности поведения и места встречи. Считается, что сельдевые акулы на людей не нападают, но могут близко подплыть к тем, кто плавает с блестящими предметами (например, детали акваланга), чтобы убедиться, что это не серебристый бок сельди или другой рыбы. В любом случае надо быть с ними острожными, и чтобы не спровоцировать нападение, лучше выйти из воды на берег или в лодку», - рассказал главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

Напомним, ранее мы сообщали, что приморцы стали встречать в море белух, которые абсолютно спокойно подплывают к людям. Так животные были замечены в районе Токаревского маяка. А также, когда животное приплыло в гости к рабочим «Дальзавода».

Видео: primorye_online

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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