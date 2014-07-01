Глава Минфина Силуанов рассказал о перспективах заморозки вкладов россиян

Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, сообщают «Вести:Приморье».

В интервью «Ведомостям» министр финансов подчеркнул, что подобных действий не планируется. Так он прокомментировал предположение, что опасающиеся новых инициатив властей граждане начнут забирать накопления из кредитных организаций с целью избежания их потери.

Ранее в Российской Федерации был принят закон о введении налога в размере 13% с дохода по банковским вкладам при особых условиях. Заплатить придется, если он превысит сумму условного дохода от вклада в 1 млн рублей по ставке Банка России. При этом налог взимается только с части, которая превышает такой условный доход, отмечает mk.ru.

С точки зрения Силуанова, у обеспеченных людей, чей достаток позволяет иметь такие вклады, хватит денег для уплаты налога, а остальные его не заметят. Кроме того, как отметил глава ведомства, риск оттока вкладов принимался во внимание при расчетах нового налога.

Но власти решили, что вкладчикам некуда будет деваться — наличность не принесет никакой прибыли, а за границей ставки близки к нулю или имеют отрицательные значения.

Ранее сообщалось, что граждане РФ из-за обвала курса российского рубля начали массово забирать иностранную валюту из кредитных организаций. За март выведено около $5 млрд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]