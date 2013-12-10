«Уничтожение Трудового кодекса» пройдет без объяснений

До конца 2020 года правительство сможет само определять особенности труда в условиях эпидемии. Правительство хочет получить чрезвычайное право до конца 2020 года самостоятельно определять «особенности» регулирования отношений между работниками и работодателями, не внося изменения в Трудовой кодекс. Зачем это нужно - неизвестно, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «МК».

Объемный законопроект, который на нескольких десятках страниц перечисляет очередные антикризисные меры и будет принят Госдумой на следующей неделе, содержит один вызывающий недоумение абзац. В нем написано, что правительство в 2020 году сможет своими постановлениями «устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений» - и других, связанных с трудовыми «отношений». Правда, устанавливать «с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»…

Казалось бы, ничего необычного тут нет: в условиях эпидемии и глубокого экономического кризиса правительство уже получило и ещё получит много разных чрезвычайных по обычным меркам полномочий - есть вопросы, которые надо решать оперативно, не тратя времени на длинную законодательную процедуру. Но трудовые отношения, то есть отношения между работниками и работодателями - вопрос особый, деликатный. Регулируются они у нас Трудовым кодексом, изменения в который можно вносить только после согласования их в рамках Российской трехсторонней комиссии с участием представителей правительства, работодателей и профсоюзов. И если правительство вдруг сочло, что надо срочно решать какие-то проблемы в этой сфере, не заморачиваясь написанием законопроектов и проведением их через Думу - почему бы не объяснить, какие именно?

Но с объяснениями как раз и проблема. В пояснительной записке к «антикризисному» законопроекту, который наделяет новым правом правительство, нет ни слова о том, зачем всё это нужно. А так как все антикризисные законопроекты Госдума принимает практически без обсуждения и вопросов, надежды на то, что удастся получить ответ в зале пленарных заседаний, нет.

Депутат Госдумы Олег Шеин («СР») и по совместительству вице-президент Конфедерации труда в разговоре с «МК» назвал эту инициативу правительства «уничтожением Трудового кодекса». По его словам, появилась она «пару недель назад и вызвала бурю возмущения не только в Конфередерации труда, но и в ФНПР». Поддержки профсоюзов в Российской трехсторонней комиссии (РТК) она не получила - более того, была «сочтена оскорбительной», сказал г-н Шеин. Он считает, что оговорка про «учет мнения» РТК - «ни о чём», потому что это значит «послушали и сделали по-своему». Наглядный пример, полагает депутат - само внесение этого законопроекта в Госдуму: «оно произошло именно что с учетом мнения трехсторонней комиссии, профсоюзы сказали категорическое нет, а правительство учло их мнение и сделало по-своему».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]