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В «Единой России» считают излишним законопроект об обязательном выходном 31 декабря

В «Единой России» считают излишним законопроект об обязательном выходном 31 декабря

Фото: wallbox.ru


Введение нормы об обязательном нерабочем дне 31 декабря будет излишним. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, — передают «Вести: Приморье».

«После того, как были приняты последние поправки в ст. 112 Трудового кодекса, новогодние каникулы фактически сокращены на два дня. Они были раньше фактически с 1 по 10 января с учетом переносов. Сейчас они с 1 по 8, и два дня есть в резерве правительства», - сказал Исаев. Он добавил, что кабмин своим постановлением «может присоединить их и к 31 декабря, и к какому угодно дню».

«В данном случае правительство исходит из удобства организации отдыха. Поэтому, с моей точки зрения, подобная инициатива не нужна», - продолжил Исаев. Депутат также указал на то, что «в большинстве офисов, организаций и так 31 декабря является сокращенным рабочим днем».

Собеседник агентства также заметил, что правительство при рассмотрении вопроса о распределении выходных дней согласовывает свою позицию в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с профсоюзами и работодателями, «то есть с теми, для кого этот вопрос является важным».

«Если он для них действительно является важным, они могут согласовать с правительством перенос выходного на 31 декабря. Если они считают, что это неправильный подход, тогда зачем навязывать им свою партийную точку зрения. Считаю, что это излишне», - заключил Исаев.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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