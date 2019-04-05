Законопроект об удалённой работе: депутат дал разъяснения

В Госдуме разъяснили законопроект об удалённой работе, сообщают «Вести:Приморье». Первый зампред фракции «Единой России», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев рассказал в беседе с RT о законопроекте о регулировании дистанционной работы.

«Всё это нуждается в серьёзном регулировании, в первую очередь, с целью защиты прав работников, которые работают удалённо. Поэтому были подготовлены существенные изменения в главу 49.1. (Трудового кодекса. — RT), которая говорит о дистанционной работе. Мы предложили выделить три вида такой работы: это постоянная дистанционная удалённая работа, это временный перевод на удалённую работу, и это комбинированная работа, когда работник может частично работать в офисе, на стационарном рабочем месте, частично находиться на удалённой работе», — пояснил Исаев.

Он подчеркнул, что главной целью поправок является защита прав и интересов работников.

«Мы защищаем их право на сохранение заработной платы при временном переводе на удалённую работу в связи с какими-то чрезвычайными обстоятельствами, защищаем право работника на личное время, обязываем работодателя урегулировать вопрос об оплате и предоставлении оборудования такому работнику», — пояснил депутат.

Исаев также подчеркнул, что должно быть время, «в течение которого работодатель не должен беспокоить работника».

«Он должен иметь право на отдых, полноценное право, которое гарантируется всем в Российской Федерации. В том случае если работодатель привлекает работника за пределами установленного ему графика взаимодействия, или его личное время, это должно быть оплачено как сверхурочная работа. Не менее чем в полуторном размере первые два часа и не менее чем в двойном в последующие», — заключил парламентарий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]