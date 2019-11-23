Конфликт с начальником: депутаты готовятся легализовать «удаленку»

Госдума готовится рассмотреть в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, которые должны легализовать удаленную занятость и ответить на вопросы, возникшие у сотрудников и работодателей после массового перехода на работу из дома, сообщают «Вести:Приморье».

По оценке Минтруда, во время пандемии на удаленную занятость перешли почти 6 млн человек, а это 11% трудоустроенных россиян. Остаться на удаленке могут до 5% работников.

Оказалось, что нюансы такой формы занятости законом не урегулированы, отделам кадров пришлось действовать на свой страх и риск. Парламентарии в своем законопроекте постарались восполнить этот пробел. Его решающее второе чтение, скорее всего, состоится уже в осеннюю сессию, сообщил "РГ" один из соавторов законопроекта, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Документ вводит понятие комбинированной занятости (это когда человек может часть времени работать из дома, а другую часть проводить в офисе). Сколько конкретно дней в неделю, в месяц или сколько рабочих часов отводить на офис, а сколько на работу вне офиса, решают работодатели и прописывают в трудовых договорах. Сейчас такая комбинированная занятость если и существует, то в рамках локальных трудовых договоров, а чаще всего по устной договоренности с начальством. Но в случае конфликта с начальником тот запросто может обвинить подчиненного в прогуле. Доказать, что начальник сам разрешил поработать из дома, практически нереально.

Интересный момент касается рабочего места удаленного сотрудника. Сейчас надо указывать, где конкретно осуществляется дистанционная работа. В Госдуме считают это пережитком: "Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть интернет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. То есть можно хоть круглый год работать в домике у моря. Главное, чтобы там был стабильный интернет и ничто не мешало человеку выполнять свои задачи.

Законодатель хочет максимально защитить работников от необоснованных увольнений. По инициативе работодателя нельзя будет уволить сотрудников по таким спорным основаниям, как отсутствие у работодателя достаточного объема работы, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества, изменение стратегии развития работодателя, решение гендиректора о расторжении договора. В Госдуме считают это дискриминацией. Как и то, когда работодатели начинают загружать заданиями и днем, и ночью. Из-за этого, как считает Андрей Исаев, работники вынуждены трудиться в режиме 24/7. Но рабочий день должен регламентироваться, независимо от того, где человек трудится. Поэтому в определенные часы сотрудники имеют полное право без всяких последствий уходить в офлайн и не отвечать на звонки и письма с работы. А если они соглашаются быть на связи круглосуточно, тогда работодатель должен будет доплачивать им за сверхурочную работу.

Один из самых обсуждаемых вопросов - должен ли работодатель оплачивать расходы на электричество, телефон, интернет, амортизацию личной техники? Ведь в офисе все это есть и всем можно пользоваться бесплатно, а дома человек платит за все из своего кармана. А если у него нет компьютера или принтера - он их должен купить за свои деньги или распрощаться с работодателем? Из законопроекта следует, что компенсация личных затрат сотрудников - добрая воля работодателя. "Работник вправе использовать в рамках дистанционной работы свое личное оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации. В коллективных договорах, локальных нормативных актах, принимаемых с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовых договорах о дистанционной работе может предусматриваться порядок компенсации расходов, связанных с использованием работником личного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации", - именно такая формулировка заложена в проекте.

Как отмечает зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, все-таки в этом вопросе должна быть конкретика: должна ли эта компенсация быть фиксированной или ее размер будет устанавливаться в процессе переговоров между работодателем, работником и представителями профсоюза (если он есть в организации).

По его словам, ко второму чтению законопроекта нужно ответить и на ряд других вопросов. Например, несет ли ответственность работодатель за здоровье и жизнь работника, который находится на удаленной занятости. "Необходимо, чтобы удаленная занятость не дублировала уже известный формат сдельной работы, когда работодателя волнует только то, чтобы работа была выполнена, а в каких условиях ее производит работник, становится неважным, - отмечает представитель ФНПР. - Есть разница между повременной и сдельной работой, и смешивать два вида этой работы нельзя. При удаленной занятости акцент должен быть сделан на четком определении рабочего времени, в течение которого работник должен быть занят".

В Минтруде, где законопроект концептуально поддерживают, обращают внимание, что он приравнивает понятия "удаленная" и "дистанционная" работа. Скорее всего потребуется более конкретная их расшифровка ко второму чтению.

Как считать традиционные 8 часов работы, задается вопросом проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, который входит в рабочую группу Российской трехсторонней комиссии. "Началом рабочего дня может быть и время входа в рабочую почту, и время звонка на ресепшен компании, - говорит он. - Но формы проверки присутствия на работе должны быть четко описаны. Сейчас непонятно, как работодатель может проверять, чем занят его удаленный сотрудник. И может ли вообще на законных основаниях это проверять". Также важно четко определить, что является веской причиной невыполнения задач работником: необорудованное рабочее место, отсутствие интернета и телефонной связи, поломка оборудования.

Необходимо определить причины увольнения. К примеру, человек систематически не справляется с заданиями. Но тогда эти задания должны быть официально оформлены либо записаны на диктофон и пересланы сотруднику.

Кроме того, как отмечается в официальном отзыве правительства на представленный законопроект, необходимо предусмотреть последствия отказа работника от дачи согласия на работу в режиме дистанционной занятости. Иными словами, как работодатель должен поступить с сотрудником, который по каким-то причинам категорически отказывается работать вне офиса. Пока это загадка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]