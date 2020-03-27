«Удаленка рулит»: вопросы оформления и компенсации расходов на личное оборудование решает Минтруд

Период нерабочих дней в пандемию коронавируса ударил по доходам граждан и по рынку труда, заставив перейти на «удаленку», сообщают «Вести:Приморье».

«Пиковое значение достигало 11% от количества трудоустроенных граждан — это порядка 5,5 млн человек. Сейчас доля тех, кто работает удаленно, составляет менее 9% — почти 4,6 млн человек. Мы прогнозируем, что дистанционная занятость будет востребованной и в постпандемический период. Ведь многие граждане поняли, что это достаточно удобно с точки зрения организации труда и минимизации издержек», - отметил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в интервью ТАСС.

«Подготовлен законопроект о внесении изменений в ТК. Он предполагает закрепление трех видов занятости: дистанционная удаленная, временная дистанционная удаленная и комбинированная дистанционная удаленная работа. Это позволит легализовать сложившиеся формы взаимоотношений работодателя и работника, определить порядок оформления документов и правила компенсации расходов работника, например, на личное оборудование при работе из дома.

Дистанционная занятость постепенно будет играть более существенную роль в трудовых отношениях. Удаленка открывает новые возможности для отдельных категорий граждан, например, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для того чтобы этот формат получил еще более широкое распространение, нам необходимо доработать технологическую платформу и законодательство, чтобы все кадровые вопросы можно было решать удаленно — посредством электронного кадрового документооборота.

Сейчас Минтруд проводит эксперимент по электронному кадровому делопроизводству, в который заявились уже порядка 70 организаций. Среди них есть и очень крупные организации с несколькими тысячами сотрудников, которые четко осознают, что за электронным кадровым документооборотом будущее. В основе электронного кадрового документооборота будет лежать государственный портал "Работа в России", но компании могут использовать и собственные IT-системы», пояснил Котяков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]