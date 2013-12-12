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Минуя центр занятости: безработным предложили способ переподготовки

Минуя центр занятости: безработным предложили способ переподготовки

Источник фото: pixabay.com

Благодаря новому законопроекту Министерства труда и социальной защиты РФ люди, которые остались без работы, смогут проходить переподготовку на портале "Работа в России", не посещая центры занятости, сообщают «Вести:Приморье».

Для этого Минтруд планирует привлекать различные образовательные организации, которые будут работать с сайтом, сказано на сайте ведомства. Об этом уточняет РИА Новости.

"Именно с помощью портала "Работа в России" мы перевели регистрацию для получения пособий по безработице в центрах занятости в онлайн-формат. Сегодня мы продолжаем совершенствовать портал и расширять его функционал. Подготовленный проект федерального закона позволит направлять безработных граждан на переобучение онлайн с помощью новых возможностей портала "Работа в России", – заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Чтобы получить направление на переподготовку, нужно будет просто зайти на сайт и подать заявление.

В число новых функций портала войдут подбор образовательных программ, отчетность о результатах обучения и дальнейшем трудоустройстве, размещение работодателями информации о потребности в работниках на краткосрочную занятость, а также создание единой базы предложений краткосрочной занятости на рынке труда и многое другое.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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