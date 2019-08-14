«Об оплате речи не идет»: Работникам и работодателям готовят «сюрприз»

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев рассказал, что в ближайшее время в Трудовом кодексе будут отрегулированы нормы, касающиеся ненормированного рабочего дня и заключения срочных трудовых договоров, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Известия».

Исаев отметил, что данная тема является «пробелом в законе», в связи с чем фракция начинает готовить соответствующие поправки. По его словам, многие работодатели нарушают трудовые нормы, привлекая сотрудника, который трудится ненормированно, к работе, «когда захотят», включая ночное время, выходные и праздники.

«Но если мы посмотрим Трудовой кодекс, то там четко записано, что ненормированный рабочий день — это эпизодическое задействование работника за пределами рабочего времени. А не привлечение его к неурочному труду постоянно», — цитирует его «Российская газета» в воскресенье, 13 декабря.

Данный вопрос стал особенно актуальным в связи с переходом миллионов россиян на удаленную работу из-за коронавируса. По словам Исаева, некоторые работодатели заставляют людей перерабатывать, а также трудиться в выходные, потому что «люди всё равно дома сидят». При этом об оплате дополнительного труда речи не идет.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе. Документ предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения работы в офисе и удаленно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]