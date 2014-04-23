Поправки в Трудовом кодексе: Дополнительные гарантии получат работники

Минтруд систематизировал все требования к взаимоотношениям работодателей и работников в одном законопроекте. После его принятия трудовые договоры могут стать более индивидуальными и в них будут уточняться принципы дистанционной работы, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс поступили в Российскую трехстороннюю комиссию (документ есть у "Российской газеты"). Они устанавливают обязательные требования в сфере труда, чтобы защитить права и интересы работников и работодателей, создать благоприятные условия труда, говорится в пояснительной записке.

Это означает, что работники могут получить дополнительные гарантии. "Требования в сфере трудовых отношений прописаны в отдельных нормативно-правовых актах, которые обязательны к исполнению, - поясняет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец. - Например, в трудовом договоре должны содержаться пункты, касающиеся условий его заключения, изменения, прекращения, режима работы и отдыха".

Но, как считает эксперт, в большинстве своем содержание трудового договора и его заключение носило формальный характер. "Туда включалось минимум стандартных прав и обязанностей двух сторон, и работодатели в большинстве своем подходили к заключению договора по принципу "минимум пунктов и ответственности", - отмечает Иванова-Швец. - Теперь же систематизация норм трудового права даст возможность в максимальной степени защитить работника, включая дополнительные обязательства, связанные с выполнением международных договоров в сфере трудовых отношений". Особенно актуально это сегодня - когда из-за пандемии коронавируса многие организации перевели своих сотрудников в дистанционный режим работы. "В случае принятия законопроекта трудовой договор будет носить максимально индивидуальный характер, что и было изначально предусмотрено при его введении. Работодатели и юристы должны будут серьезно проработать каждый пункт, чтобы все соответствовало нормам трудового права", - говорит Иванова-Швец.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]