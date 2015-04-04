«Без бумажки»: правительство готовится к эксперименту
В следующем году правительство проведет эксперимент с электронным кадровым документооборотом. В перспективе в "цифру" могут быть переведены трудовые договоры, графики отпусков, приказы о командировках и взысканиях, другие документы.
В следующем году правительство проведет эксперимент с электронным кадровым документооборотом. В перспективе в "цифру" могут быть переведены трудовые договоры, графики отпусков, приказы о командировках и взысканиях, другие документы, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «РГ».
- Есть предложение запустить пилотный проект по внедрению такого электронного ресурса и провести его в течение нескольких месяцев в следующем году - с 1 апреля по 31 декабря, - сообщил председатель правительства.
Сегодня ряд трудовых документов стороны должны - это прописано в законодательстве - заключать исключительно в письменном виде или же работник должен ознакомиться с ними под роспись. Законопроект даст право создавать их в электронном виде без бумажных копий.
"На сегодняшний день к участию в эксперименте заявились 42 компании, работающие в сферах ИКТ и телекоммуникаций, производственной, торговой, банковской, консалтинга", - отметил министр труда и социальной защиты Максим Топилин по итогам заседания.
Участники эксперимента должны будут принять необходимые внутренние положения для его проведения, обеспечить создание и хранение электронных документов в своей информационной системе или на портале "Работа в России", их передачу в надзорные органы.
"Работники принимают участие в эксперименте добровольно, что отражается в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему, и вправе отказаться от участия в эксперименте, уведомив об этом работодателя в письменной форме", - подчеркнул глава Минтруда. Они смогут получать необходимые документы по запросу в течение трех дней в удобной для них форме.
Законопроект устанавливает обязательное использование усиленной квалифицированной электронной подписи для заключения трудовых и ученических договоров, договоров о материальной ответственности. Такое требование, поясняют в министерстве, вводится для защиты прав работников от возможных рисков при использовании информационной системы работодателя.
Расходы по ведению электронных трудовых договоров лягут на компании, в том числе по приобретению и использованию электронной подписи работника. Отсутствие у работника электронной подписи не может быть основанием для отказа в заключении трудового договора, отмечают в Минтруда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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