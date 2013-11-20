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Работодатель оплатит расходы при заключении трудового договора по-новому

Работодатель оплатит расходы при заключении трудового договора по-новому

Источник фото: pixabay.com

В России можно будет заключать трудовые договоры в электронном виде, сообщают "Вести: Приморье".

В первом чтении принят законопроект о краткосрочном эксперименте по ведению в некоторых организациях электронного документооборота при работе с кадрами.

В соответствии с инициативой, эксперимент планируется проводить с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Участие в нем работодателей будет только на добровольной основе, они также будут сами определять виды документов и структурные подразделения, где бумажные документы заменят на электронные. При этом предусмотрено использование электронной подписи работодателей и работников. 

По итогам эксперимента предполагается подготовить предложения по изменению действующего законодательства, отмечается на сайте Госудумы.

Работодатель обязан будет выдавать электронные документы по заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней. Уведомление и ознакомление работника с документами, если это инициатива работодателя, может быть только в рабочее время. Все расходы, связанные с переходом на электронный документооборот, в том числе приобретение электронных подписей работников, будет нести работодатель.

Электронный документооборот предполагается осуществлять с использованием информационной системы работодателя или системы «Работа в России». Использование указанных систем должно обеспечить фиксацию получения работником и работодателем электронных документов. Сервис «Работа в России» будет бесплатным для работников и работодателей. 

Вопросы, касающиеся проведения эксперимента, включая права и обязанности сторон, виды документов, процедуру их создания и использования, должны быть отражены в коллективном и трудовом договорах. При этом работник вправе отказаться от участия в эксперименте, уведомив работодателя в письменной форме. 

Порядок проведения эксперимента, отбора работодателей для участия в нем и перечень организаций-участниц определит Минтруд. По информации Минтруда, в эксперименте готовы принять участие порядка 100 крупных и средних компаний. Бюджетные организации смогут принять участие в эксперименте при наличии источников финансирования. Одним из участников планирует стать Фонд социального страхования. 

На эксперимент потребуется 124,6 млн рублей (для создания и обеспечения функционирования электронного сервиса информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»). Средства предусмотрены в федбюджете в рамках проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Первые итоги предполагается подвести 1 сентября, окончательные – 31 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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