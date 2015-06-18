Сроки регистрации договоров долевого участия могут сократиться

В Госдуму внесен законопроект о сокращении сроков регистрации договоров долевого участия, сообщают «Вести:Приморье». Согласно законопроекту, регистрация первого договора будет проведена в течение семи рабочих дней, все последующие — в течение пяти рабочих дней, в течение трех дней, если документы поданы в электронном виде.

Правительство РФ внесло поправки в закон о регистрации недвижимости, в том числе предусматривающие сокращение сроков регистрации договоров долевого участия в строительстве, отмечается на сайте ведомства. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, регистрация первого договора будет проведена в течение семи рабочих дней, все последующие — в течение пяти рабочих дней, в течение трех дней, если документы поданы в электронном виде.

Также законопроектом предусматривается уточнение полномочий органа регистрации прав (Росреестр), подведомственного ему федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ «ФКП Росреестра») и многофункциональных центров.

Проектом закона предлагается расширение случаев использования подачи документов в электронной форме в случаях, не связанных с изменением или ограничением прав на недвижимое имущество, а также запрет перепродажи сведений из Единого государственного реестра недвижимости третьими лицами.

Законопроект также позволит разрешить ситуации с учетом помещений в многоквартирных домах, если они не стоят на кадастровом учете. Помимо этого, расширится список заявителей, которые смогут обратиться за госрегистрацией прав собственности или кадастровым учетом недвижимости. Например, наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности.

Кроме того, будет возможность подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов через личный кабинет и без электронной подписи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]