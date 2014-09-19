Уникальная система облегчит процедуру оформления недвижимости

Уникальная информационная система учета недвижимости запущена в России. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету", благодаря ей упрощается и ускоряется регистрация прав на нее и расширяются онлайн-сервисы. В частности, она позволит зарегистрировать дом за 10 рабочих дней вместо месяца, оформить права на недвижимость в другом регионе, не выезжая туда, а также сократить срок выдачи выписок из ЕГРН с трех дней до 30 секунд.

Новая система, которая называется ФГИС ЕГРН, запущена в октябре во всех регионах. Это полностью отечественная разработка, не зависящая ни от каких санкций. Система объединила данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП).

Работа над созданием и внедрением системы продолжалась около трех лет. Это сложный инженерный процесс, который связан с миграцией данных из старой системы в новую, с настройкой работы с МФЦ, обучением людей использованию новых интерфейсов.

В России нет практики эксплуатации подобных систем в масштабах всей страны, более того, не существует ее аналогов в мире. ФГИС ЕГРН - это более 10 петабайт данных о недвижимости. Для сравнения - размер результатов экспериментов, проводимых в течение года на большом адронном коллайдере, достигает 4 петабайт.

ФГИС ЕГРН пришла на смену 340 разрозненным информационным системам. Благодаря внедрению новых информационных технологий повысится качество и достоверность сведений в ЕГРН, упростятся процедуры получения услуг. Регистрация права собственности, договоров ипотеки, постановка на кадастровый учет и еще десятки процедур в этой сфере будут проводиться проще и быстрее.

Благодаря консолидации в системе всех данных об объектах и правах на них стала возможна регистрация прав на недвижимость с одновременной постановкой ее на кадастровый учет. Единая процедура избавит заявителей от лишних действий и сократит сроки оформления недвижимости. Ранее для регистрации, например, жилого дома владелец должен был сделать 8 "шагов", дважды получать документы и ожидать завершения каждой из процедур до 10 дней. В целом на это уходило более месяца. Теперь процесс регистрации сократился в два раза - до четырех шагов и нормативных 10 рабочих дней и даже меньше в отдельных случаях.

В числе прочих изменений - возможность получения госуслуг в сфере недвижимости независимо от реального расположения участка или дома. К примеру, житель Санкт-Петербурга сможет оформить права на квартиру, расположенную в Ялте, не выезжая для этого за пределы региона.

Кроме того, внедрение ФГИС ЕГРН позволит запустить по всей стране сервис по выдаче выписок из ЕГРН. Сегодня это занимает три дня, а при переходе на новую систему сократится до нескольких минут. Ранее такой сервис работал в пилотных регионах. Чтобы воспользоваться этим, нужно будет авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации. Искать объекты можно по адресу или кадастровому номеру.

Кроме того, граждане могут быть уверены, что сведения об их недвижимости под надежной защитой. Сохранность данных обеспечивается в соответствии с самыми современными требованиями информационной безопасности. А для обеспечения надежной и стабильной работы системы были созданы распределенные центры обработки данных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]