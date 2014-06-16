Владельцев недвижимости ждут нововведения: все станет проще

Пакет законопроектов об упрощении процедур кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость был одобрен на заседании правительства, сообщают «Вести:Приморье». Речь идет о сокращении сроков регистрации договоров долевого участия, а также о возможности в оговоренных случаях подавать документы без электронной цифровой подписи и нотариальной доверенности.

Об этом по итогам заседания правительства сообщила Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

Напомним, в настоящее время срок такой регистрации с первым участником составляет десять дней. Эту процедуру предлагается сократить до семи рабочих дней. Последующие договоры регистрируются в течение пяти дней — согласно проекту, процедуру можно будет ускорить подачей документов в электронном виде (тогда срок составит три дня).

Законопроект предусматривает возможность выездного приема документов для кадастрового учета и регистрации — бесплатной эта услуга будет для льготных категорий граждан. Кроме того, допускается подача нотариусами документов в Росреестр от имени граждан без нотариальной доверенности. Упрощается и цифровая регистрация сделок — при их заключении с госорганами гражданам не потребуется оформление электронной цифровой подписи. Вместо этого чиновники смогут подготовить скан-образ подписанного гражданином от руки документа, отмечает «Коммерсант».

Не потребуется электронная подпись и при подаче документов для уточнения границ земельных участков, для кадастрового учета жилых и садовых домов, а также для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости — сделать это можно будет через личный кабинет.

В проекте предпринята попытка ликвидировать правовой пробел в отношении объектов недвижимости, которые прекратили свое существование, но сведения о них еще содержатся в ЕГРН. Согласно проекту, наследники без проведения регистрации права собственности смогут подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]