Новое правило Росреестра коснется владельцев земельных участков и недвижимости

Росреестр: услуга по выездному приему документов станет бесплатной для льготных категорий граждан. Соответствующий законопроект планируется принять до конца декабря 2020 года.

Госдума в осеннюю сессию рассмотрит во втором чтении разработанный Росреестром законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" и иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав», сообщают «Вести:Приморье».

Законопроект регламентирует механизм выездного приёма документов на государственный кадастровый учет и регистрацию прав.

В настоящее время заявление о кадастровом учете и регистрации прав можно предоставить несколькими способами: обратившись лично в орган регистрации прав, при выездном приёме сотрудника органа регистрации, через МФЦ, а также почтовым отправлением, отметили в ведомстве.

Таким образом, услуга по выездному приёму документов на учетно-регистрационные действия была доступна для граждан и ранее, однако закон не регламентировал порядок её предоставления льготным категориям и вопрос установления размера платы. На необходимость усовершенствовать механизм повлияла пандемия коронавируса, поскольку в этот период существенно увеличилось число запросов в Росреестр на выездной приём документов.

«Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статью 18, согласно которым выездной приём будет осуществляться бесплатно для льготных категорий граждан: ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвалидов I и II групп. Кроме того, в законопроекте закреплено, что выездной приём осуществляется за плату, размер которой устанавливается органом нормативно-правового регулирования, то есть Росреестром», – рассказал статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]