«Оплатит вынужденный простой»: Законопроект Минтруда усложнит жизнь работодателям

В Трудовой кодекс введут понятие микротравмы - это, например, ссадины и ушибы. Кроме того, работник сможет отказаться от работы, если посчитает ее опасной. Как стало известно "РГ", законопроект минтруда об этом рассмотрен комиссией правительства по законопроектной деятельности.

В документе ответственность работодателей возрастает, а перечень обязанностей расширяется. На предприятиях и в компаниях с численностью свыше пятидесяти человек вводится служба охраны труда, а "рабочим местом" определена та территория, куда "работник прямо или косвенно должен прибыть, чтобы находиться под контролем работодателя", и главное - оно должно быть безопасным.

"Законопроектом предусмотрены повышенные меры защиты работников, - рассказывает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Так, если работодатель не обеспечит сотрудника средствами защиты, то оплатит ему вынужденный простой. Устанавливается запрет на деятельность в опасных условиях. У сотрудника будет право отказаться от работы, если из-за нарушения требований охраны труда возникла угроза его жизни и здоровью. При этом за время приостановки работ из-за возникновения опасной ситуации не по вине работника за последним сохраняется средний заработок".

Не менее 0,2% от затрат на производство работодатели будут направлять на улучшение условий труда работников, примерный перечень таких мероприятий должен утвердить минтруд. А синяки, ссадины, царапины и кровоподтеки, полученные подчиненными на работе, станут поводом для проведения производственного расследования, инициировать которое смогут сами работники.

В Трудовом кодексе пропишут право работодателя снимать трудовой процесс на видео или вести его аудиозапись (раньше это право приходилось отстаивать в судах), и это упростит выяснение обстоятельств, при которых пострадал подчиненный.

Также работодателей обяжут организовать на предприятиях посты с аптечками для оказания первой медпомощи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]