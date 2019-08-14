Перевод на «удаленку»: начальникам запретят «допекать» подчиненных звонками и смсками

Госдума может узаконить временный перевод работников на удаленную работу, внеся соответствующие изменения в Трудовой кодекс в весеннюю сессию, сообщают «Вести:Приморье».

В частности, предлагается запретить начальникам надоедать «удаленным» работникам звонками или смсками в любое время дня и ночи. Первый замруководителя фракции «ЕР» Андрей Исаев рассказал «МК» о содержании готовящегося законопроекта.

- Эксперты всё чаще говорят, что с большой вероятностью «режим самоизоляции», даже будучи отмененным, придется возвращать при повторной вспышке эпидемии. Тогда многие из тех, у кого работа ещё останется, вновь окажутся на «удалёнке». А в нашем трудовом законодательстве многие связанные с этой формой занятости проблемы не урегулированы никак…

- Ещё в прошлом году, когда шла дискуссия о четырехдневной рабочей неделе, новых формах труда, мы воспользовались правом фракций заказывать через Госдуму разные экспертные работы, и заказали исследование Юридическому университету им. Кутафина. Они подготовили, на мой взгляд, очень хороший материал с конкретными предложениями об изменении законодательства, на основании которого сейчас можно писать и принимать законопроекты.

Например, сейчас надо, чтобы в ТК поскорее появилась статья о временном переводе работника на удаленную работу. В ней надо оговорить, что работодатель при определенных обстоятельствах может так поступить. Причем причиной перевода на этот режим может быть не только режим ЧС или карантин: если трубу прорвало в каком-то учреждении, оно затоплено, и быстро поломку не устранишь, или на предприятии ремонт - тогда работодатель, не меняя условий трудового договора, сможет отправить работника на удалёнку. В этом случае за работником сохраняется зарплата. Это необходимо оговорить, потому что уже возникли споры - должна сохраняться зарплата, не должна…

- На удалёнке работники сидят по домам у компьютеров и платят из своего кармана за электричество, связь, интернет… Если работаешь в офисе - это все расходы работодателя.

- Да, в ТК должно быть оговорено, что если работник использует принадлежащие ему, говоря по-марксистски, орудия труда, это тоже должно учитываться при назначении зарплаты…

Второе, что надо сделать поскорее - переписать действующую главу 49.1 ТК, где говорится про постоянную удаленную работу. По ней сейчас в России работает 37 тысяч человек из 67 млн занятых. Здесь для нас принципиальны две вещи. Первая из них - право работника быть оффлайн, потому что работодатель считает почему-то, что если ты работаешь на удалёнке, то можно в любое время дня и ночи позвонить и дать поручение.

- А как это можно сделать на практике? «Я на ваши СМС отвечаю только с 8 до 20:00»?

- Это тоже должно быть отражено в трудовом договоре. Работник обязан, например, отвечать на звонки и запросы работодателя в определенное время суток, а работодатель не вправе ему с какого-то часа по какой-то надоедать. Понятно, что могут быть некие ЧП, и если рабочий день у человека ненормированный - это тоже отдельная история. Но бухгалтер, программист, например… Ну что там такого экстренного может случиться? А если и случится, пусть работодатель доплачивает за сверхурочную работу.

- А как правительство относится к подобным нововведениям? Без его согласия закон вряд ли может быть принят.

- Я надеюсь, что у правительства есть достаточно серьезное понимание, что это надо делать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]