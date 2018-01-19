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Минтруд дал добро на компенсацию работающим на «удаленке»

Минтруд дал добро на компенсацию работающим на «удаленке»

Источник фото: pixabay.com

Минтруд поддержал поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате, сообщают «Вести:Приморье».

В одном из пунктов законопроекта говорится о праве работника использовать на удаленке личное оборудование и его праве компенсации за его использование. Также сотрудник сможет запросить у работодателя возмещение затрат на электроэнергию и амортизацию личной техники, которой он пользуется на работе, уточняют «Известия».

Компенсация не будет обязательной. Но работодатель может увеличить оклад сотрудника пропорционально его тратам на электричество. Эксперты уверены, что сделать это будет несложно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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