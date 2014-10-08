Медведев: Идею о четырёхдневной рабочей неделе можно трансформировать

Премьер-министр и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом предложил способ перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Медведев отметил, что сотрудник фирмы может согласиться на работу пять дней в неделю, но с меньшим количеством часов, сообщает "Вести: Приморье".

— Это и будет в современном смысле неполная занятость, но если мы когда-нибудь к этому придём с точки зрения трудовой нагрузки и законодательства, то это будет полная занятость при четырёхдневной рабочей неделе, — отметил премьер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]