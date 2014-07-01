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Минтруд рассмотрит предложения о четырехдневке

Минтруд рассмотрит предложения о четырехдневке

Источник фото: pixabay.com

Минтруд рассматривает все поступающие инициативы, это относится и к идее о четырехдневной рабочей неделе, сообщают «Вести:Приморье». Об этом РИА Новости заявил глава ведомства Антон Котяков.

"Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются (в министерстве. — Прим. ред.). Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать <...> Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", — сказал он.

Само предложение министр комментировать не стал. Он также отметил, что его слова о готовности рассмотреть его не стоит расценивать как потенциальное согласие.

В конце апреля председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневке. Он считает, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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