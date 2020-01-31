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Минтруд направил правительству план по индексации выплат работающим пенсионерам
Министерство труда и социальной защиты РФ направило свои предложения по индексации выплат работающим пенсионерам в правительство страны. Об этом уточнили в пресс-службе ведомства, сообщают «Вести:Приморье».
«Свои предложения Минтруд России направил в аппарат правительства в установленном порядке», — приводит слова из ответа ведомства РИА «Новости». Там отметили, что именно кабмин представляет президенту РФ доклад по вопросу индексаций выплат работающим пенсионерам.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны предоставить ему предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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