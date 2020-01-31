Новости Общество Экономика
Сегодня, 10:44

Минтруд направил правительству план по индексации выплат работающим пенсионерам

Минтруд направил правительству план по индексации выплат работающим пенсионерам

Источник фото: pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты РФ направило свои предложения по индексации выплат работающим пенсионерам в правительство страны. Об этом уточнили в пресс-службе ведомства, сообщают «Вести:Приморье».

«Свои предложения Минтруд России направил в аппарат правительства в установленном порядке», — приводит слова из ответа ведомства РИА «Новости». Там отметили, что именно кабмин представляет президенту РФ доклад по вопросу индексаций выплат работающим пенсионерам.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны предоставить ему предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме