В Госдуме поддержали введение четырехдневной рабочей недели

Депутаты Госдумы готовы уже в сентябре начать обсуждение разработки законопроекта о сокращении рабочей недели до четырех дней, сообщает "Вести: Прморье" со ссылкой на Vl.ru.

Напомним, с предложением о введении четырехдневной рабочей недели выступила Федерация независимых профсоюзов России. Аналогичную идею высказал в июне премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда глава правительства отметил, что развитие экономики, информатизация и роботизация производства требует меньшего количества необходимого полезного рабочего времени сотрудников.

«Инициативу о введении четырехдневной рабочей недели мы, безусловно, поддерживаем. Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию», – заявил первый замруководителя думской фракции «Единая Россия», член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Парламентарий добавил, что «депутаты готовы включиться в обсуждение идеи с профсоюзами и разработку соответствующего законопроекта, дискуссия может стартовать уже в сентябре».

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного после выступления главы правительства, почти половина россиян не поддерживает сокращение рабочей недели, опасаясь снижения зарплат. «Заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета», – сказал Исаев.

Исаев также считает, что сокращение рабочей недели будет способствовать уменьшению роста безработицы.

При этом, по его мнению, переход к четырехдневной рабочей неделе должен быть постепенным – в соответствии с возможностями экономики и без потрясений для работодателей.

Парламентарий отметил, что еще в конце XIX – начале XX века многим казалось невозможным предложение о переходе на восьмичасовой рабочий день. Переход на четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработной платы – это также вполне осуществимая инициатива, считает он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]