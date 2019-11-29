Единственный счет в банке спасет средства граждан

В ГД разъяснили поправки о запрете взыскания с минимального дохода граждан, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. В соответствии с поправками любой гражданин имеет право подать заявление в службу судебных приставов, в котором указать один счет в одном банке, на котором ему будут оставлять его текущий доход, отмечают в ГД.

Он рассказал, что депутатами фракции «Единая Россия» подготовлен законопроект, который защищает от списания за долги минимальный доход гражданина.

«Это законопроект, по сути, о защите минимального гарантированного дохода от списания. Он предусматривает, что любой гражданин имеет право подать заявление в службу судебных приставов, в котором указать один счет в одном банке, на котором ему будут оставлять его текущий доход в пределах прожиточного минимума», — пояснил Андрей Исаев.

«При этом это не последний шаг по пути формирования политики гарантированного минимального дохода в Российской Федерации», — добавил Андрей Исаев.

Первый заместитель руководителя фракции напомнил, что ранее был принят закон, по которому минимальный размер оплаты труда установлен на уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособного человека.

«Сейчас эта норма зафиксирована в Конституции. В этом году мы существенно повысили пособие по безработице», — отметил Андрей Исаев, добавив, что также принят закон, в соответствии с которым ни один пенсионер не получает пенсию ниже прожиточного минимума в своем субъекте Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]