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«День Победы» исполнили тысячи музыкантов под руководством Юрия Башмета в режиме онлайн

«День Победы» исполнили тысячи музыкантов под руководством Юрия Башмета в режиме онлайн

Источник фото: скрин видео

Знаменитая песня "День Победы", символизирующая для всех россиян праздник 9 Мая, прозвучала в исполнении тысячи человек из разных городов страны: 314 молодых музыкантов из 14 городов (участников Всероссийского Юношеского Симфонического Оркестра, юношеских и молодежных региональных оркестров, региональных образовательных центров Юрия Башмета) и около 600 певцов из 27 молодежных и студенческих хоровых коллективов из 17 российских регионов. Руководил исполнением сам Юрий Башмет.

"Лично для меня 9 мая - один из самых дорогих и важных праздников, - так прокомментировал маэстро решение принять участие в проекте. - Потому что он одновременно личный - у меня дед воевал, и я уверен, что просто в каждой семье в нашей стране есть кто-то, кто прошел через войну. И одновременно это по-настоящему общий всенародный праздник, такая настоящая всеобщая радость, которую я помню с детства, и которая нас всех объединяет. Это именно наш праздник".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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