Владивосток дал старт маршу в честь Всероссийского дня ходьбы

В минувшие выходные десятки городов нашей страны отметили Всероссийский день ходьбы. Отмечается он уже в шестой раз. В этом году в нем принимают участие 48 регионов. К празднику присоединились и спортсмены Владивостока.

Идёт вся страна. Владивосток даёт старт маршу в честь Всероссийского дня ходьбы. Молодой праздник с 2015 года объединяет тысячи спортсменов. «Эстафетная палочка» передаётся с востока на запад. Так, к празднованию «волной» присоединяются город за городом России.

На старт выходят как совсем юные спортсмены, так и люди преклонного возраста. Людмила Малёванная в прошлом - профессиональная лыжница, бесснежной зимой этого года увлеклась скандинавской ходьбой. И уже добилась успехов.

Людмила Малёванная, житель г. Владивостока: «Моя постоянная нагрузка - 5 км, один раз в неделю — 8. Средняя скорость — 7 км, хочу войти в 8. Причём средняя скорость обычного человека 4-5 км час».

К финишу Людмила, в свои 65 лет, пришла одна из первых. Хотя в этом состязании победа не важна. Марш подчёркивает — спорт для всех, а жить активно помогает ходьба.

Жан Кузнецов, министр физической культуры и спорта Приморского края: «Дистанция у нас не большая, до СК «Олимпиец», сюда же возвращаются участники, которые получат все награды заслуженные. В общем, это праздник здорового образа жизни».

Жители Владивостока:

«Знакомая дистанция».

«Отличное настроение, народа было много на старте».

«С праздником скандинавской ходьбы».

Единение с морскими пейзажами, отличные физическая форма и настроение. Ходьба и Владивосток созданы друг для друга, говорят спортсмены. Беговой столицей он уже стал, уверены, новый статус — не за горами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]