Квартирного вора задержали во Владивостоке
37-летний жителя краевого центра сообщил в полицию, что из его квартиры, расположенной на улице Добровольского, открыто похитили ноутбук и телефон, - сообщает "Вести: Приморье".
20-летний ранее судимый мужчина, находясь в коридоре многоквартирного дома, нанес телесные повреждения заявителю. После этого он проник в квартиру потерпевшего и похитил планшетный компьютер и смартфон, - сообщили в прес-службе УМВД России по г. Владивостоку. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 55 тысяч рублей.
Подозреваемый в совершении преступления задержан. Он дал признательные показания. Похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям.
Расследование продолжается.
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