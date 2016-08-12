Новости Происшествия
Сегодня, 09:33

Квартирного вора задержали во Владивостоке

Квартирного вора задержали во Владивостоке

37-летний жителя краевого центра сообщил в полицию, что из его квартиры, расположенной на улице Добровольского, открыто похитили ноутбук и телефон, - сообщает "Вести: Приморье". 

20-летний ранее судимый мужчина, находясь в коридоре многоквартирного дома, нанес телесные повреждения заявителю. После этого он проник в квартиру потерпевшего и похитил планшетный компьютер и смартфон, - сообщили в прес-службе УМВД России по г. Владивостоку. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 55 тысяч рублей.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Он дал признательные показания. Похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям.

Расследование продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме