Во Владивостоке зацвели фруктовые деревья
Сливы, абрикосы, вишни и яблони зацвели во Владивостоке, придав городу весеннее очарование.
Благодаря нескольким по-настоящему тёплым дням в начале мая и лёгким дождям, хоть и с грозой, растения зацвели почти одновременно. Так нежные бело-розовые «облака» оттеняют уже цветущие кусты форзиции и рододендрона, - сообщает Vl.ru.
Совсем скоро распустится и сирень, добавив в воздух свой ни с чем не сравнимый аромат. А на газонах и клумбах зеленеет трава и яркими пятнами выделяются цветы. Вместе они преображают зазеленевшие аллеи и добавляют им нежных оттенков.
Пора цветения деревьев недолгая – скоро лёгкие лепестки при дуновении ветра будут осыпаться на дороги и тротуары, создавая эффект «летнего снега». Но пока горожане любуются полной силой цветов, фотографируют эту красоту и себя на её фоне.
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