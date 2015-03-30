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Во Владивостоке зацвели фруктовые деревья

Во Владивостоке зацвели фруктовые деревья

Источник фото: Vl.ru

Сливы, абрикосы, вишни и яблони зацвели во Владивостоке, придав городу весеннее очарование. 

Благодаря нескольким по-настоящему тёплым дням в начале мая и лёгким дождям, хоть и с грозой, растения зацвели почти одновременно. Так нежные бело-розовые «облака» оттеняют уже цветущие кусты форзиции и рододендрона, - сообщает Vl.ru.

Совсем скоро распустится и сирень, добавив в воздух свой ни с чем не сравнимый аромат. А на газонах и клумбах зеленеет трава и яркими пятнами выделяются цветы. Вместе они преображают зазеленевшие аллеи и добавляют им нежных оттенков.

Пора цветения деревьев недолгая – скоро лёгкие лепестки при дуновении ветра будут осыпаться на дороги и тротуары, создавая эффект «летнего снега». Но пока горожане любуются полной силой цветов, фотографируют эту красоту и себя на её фоне.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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