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Участнику разбойного нападения на рабочих предприятия на о.Русском грозит 12 лет заключения

Участнику разбойного нападения на рабочих предприятия на о.Русском грозит 12 лет заключения

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и иное хранилище, в крупном размере).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в мае 2018 года фигурант совместно с иными неустановленными в ходе следствия лицами ночью прибыл на территорию одного из предприятий, расположенного на о. Русский, где злоумышленники проникли в вагончики, предназначенные для отдыха персонала, и связали спящих в них рабочих, а также для подавления их сопротивления высказали угрозы убийством и причинением вреда здоровью.

После того как злоумышленники обеспечили себе беспрепятственный доступ в помещения предприятия, похитили имущество работников предприятия на общую сумму более 290 тысяч рублей.

Впоследствии один из фигурантов был установлен и задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, в отношении остальных соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, ведется расследование.

В настоящий момент уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу, фигуранту грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Потерпевшими поданы гражданские иски о взыскании причиненного им ущерба.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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