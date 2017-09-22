Участнику разбойного нападения на рабочих предприятия на о.Русском грозит 12 лет заключения

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и иное хранилище, в крупном размере).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в мае 2018 года фигурант совместно с иными неустановленными в ходе следствия лицами ночью прибыл на территорию одного из предприятий, расположенного на о. Русский, где злоумышленники проникли в вагончики, предназначенные для отдыха персонала, и связали спящих в них рабочих, а также для подавления их сопротивления высказали угрозы убийством и причинением вреда здоровью.

После того как злоумышленники обеспечили себе беспрепятственный доступ в помещения предприятия, похитили имущество работников предприятия на общую сумму более 290 тысяч рублей.

Впоследствии один из фигурантов был установлен и задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, в отношении остальных соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, ведется расследование.

В настоящий момент уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу, фигуранту грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Потерпевшими поданы гражданские иски о взыскании причиненного им ущерба.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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