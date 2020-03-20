Полиция ищет автора фейкового сообщения о том, что врачи Находки покинули рабочие места
Полиция в Приморье устанавливает автора аудиосообщения, в котором говорится, что врачи Находкинской городской больницы якобы покинули рабочие места. Злоумышленнику грозит штраф от 30 000 до 100 000 рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Примосркому краю, в мессенджерах распространяется аудиосообщение с недостоверной информацией о том, что врачи Находкинской городской больницы покинули рабочие места, а на их место откомандированы медики, которые за денежное вознаграждение ставят всем умершим пациентам диагноз «коронавирус».
Установлено, что информация не соответствует действительности и носит фейковый характер.
Сотрудники полиции устанавливают личность распространившего сообщение.
Напомним: за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена ответственность в соответствии с частью 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Злоупотребление свободой массовой информации). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде наложения на граждан штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
Полиция Приморья призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.
Комментировать: