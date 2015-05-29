Поплатилась за фейк в прямом смысле слова жительница Славянки

В Приморском крае суд вынес решение по делу о распространении фейка о коронавирусе, сообщают «Вести:Приморье».

Жительница поселка Славянка Приморского края, распространившая недостоверную информацию о коронавирсуной инфекции, привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

Как сообщала ранее пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в марте в ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление так называемых фейков, в одном из популярных мессенджеров сотрудники полиции обнаружили распространение ложной информации о пациентах, зараженных коронавирусной инфекцией, якобы проходящих лечение в районной больнице поселка Славянка. Данную информацию опроверг главный врач Хасанской центральной районной больницы.

Оперативное реагирование полицейских на распространение недостоверной информации позволило в кратчайшие сроки предотвратить возникновение панических слухов и домыслов, искажение реальной ситуации.

Сотрудники полиции установили личность гражданки, распространившей ложную информацию. Ею оказалась 34-летняя местная жительница. Свои действия женщина объяснила тем, что поддалась панике и решила распространить непроверенную информацию, не удостоверившись в правдивости полученных сведений.

В отношении женщины был составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».

Сегодня Хасанский мировой суд рассмотрел собранные сотрудниками полиции материалы. Правонарушительница признана виновной в инкриминируемом деянии. За злоупотребление свободой массовой информации ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей, отметили в пресс-службе ОМВД России по Хасанскому району.

Напомним: за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, российском законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru